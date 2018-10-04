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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 вер, 2018 15:34
Re: Банк Альянс
Сегодня закончилось депо. Никто не звонит. Позвонил сам на отделение - сбрасывают.
Додано: Пон 24 вер, 2018 15:35
Це де таке бізобразіє?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 24 вер, 2018 15:37
Аrtemiustas, звоніть 0800602222, мають на відділення переключити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 24 вер, 2018 15:39
Re: Банк Альянс
Первым делом звонил на этот номер в надежде, что переключат на отделение и я не буду платить за звонок на городской. Но как бы не так. Вместо этого продиктовали городской номер отделения, который я и так знаю.
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.
Додано: Пон 24 вер, 2018 15:41
добрый день! подскажите Ваш номер (в личные сообщения). Сейчас оперативно решим
Додано: Пон 24 вер, 2018 15:53
Re: Банк Альянс
Решили вопрос. Форум рулит
Додано: Пон 24 вер, 2018 17:13
@BankAlliance
а ви розсилаєте СМС своїм клієнтам про закінчення вкладу напередодні?
+50грн !
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Додано: Сер 26 вер, 2018 14:29
Re: Банк Альянс
Депо выдали. Все быстро. Купюры в хорошем состоянии.
Жаль ставки на короткие депо снизились. Перед выборами стремно размещать на большой срок.
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:34
Re: Банк Альянс
За пролонгацію або переоформлення почали добавляти 0,25-0,5%
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Додано: Чет 04 жов, 2018 22:14
і ще одну круту надбавку додали до старої, а саме -
- сума вкладу більше 1000 000 гривень/30 000 дол.США/30 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1,5%
+50грн !
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