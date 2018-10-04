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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:34

Re: Банк Альянс

Сегодня закончилось депо. Никто не звонит. Позвонил сам на отделение - сбрасывают.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:35

  artemiustas написав:Сегодня закончилось депо. Никто не звонит. Позвонил сам на отделение - сбрасывают.

Це де таке бізобразіє?
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:37

Аrtemiustas, звоніть 0800602222, мають на відділення переключити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:39

Re: Банк Альянс

Первым делом звонил на этот номер в надежде, что переключат на отделение и я не буду платить за звонок на городской. Но как бы не так. Вместо этого продиктовали городской номер отделения, который я и так знаю.

  Квесторе_поверніться написав:
  artemiustas написав:Сегодня закончилось депо. Никто не звонит. Позвонил сам на отделение - сбрасывают.

Це де таке бізобразіє?

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:41

  artemiustas написав:Первым делом звонил на этот номер в надежде что переключат на отделение и я не буду платить за звонок на городской. Но как бы не так. Вместо этого продиктовали городской номер отделение, который я и так знаю.

  Квесторе_поверніться написав:
  artemiustas написав:Сегодня закончилось депо. Никто не звонит. Позвонил сам на отделение - сбрасывают.

Це де таке бізобразіє?

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.


добрый день! подскажите Ваш номер (в личные сообщения). Сейчас оперативно решим
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:53

Re: Банк Альянс

Решили вопрос. Форум рулит :)
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 17:13

@BankAlliance

а ви розсилаєте СМС своїм клієнтам про закінчення вкладу напередодні?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 14:29

Re: Банк Альянс

Депо выдали. Все быстро. Купюры в хорошем состоянии.
Жаль ставки на короткие депо снизились. Перед выборами стремно размещать на большой срок.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:34

Re: Банк Альянс

За пролонгацію або переоформлення почали добавляти 0,25-0,5%
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:14

і ще одну круту надбавку додали до старої, а саме -

- сума вкладу більше 1000 000 гривень/30 000 дол.США/30 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1,5%
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greenozon
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