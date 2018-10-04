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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:45

із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери

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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:53

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери

мне нравится эта модель моющего пылесоса :P
Думаю, шо Земеля не рискнет так откровенно выпирающе наружу установить контейнер для сбора бумагЫ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:55

  greenozon написав:із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери

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хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.
BankAlliance
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:57

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.

А при 150К на год на шо мона расчитывать с учетом Минфина?
А под ото депо от 250К какие ещё есть от банки плюшки: премиум-карты, ручки, календарик?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:59

  clientage написав:
  BankAlliance написав:хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.

А при 150К на год на шо мона расчитывать с учетом Минфина?
А под ото депо от 250К какие ещё есть от банки плюшки: премиум-карты, ручки, календарик?

17% + 0,9%
BankAlliance
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:00

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери

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хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.

Если б вы сделали 190000 клиентов было б реально больше, подумайте...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:22

  бульбик написав:
  BankAlliance написав:хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.

Если б вы сделали 190000 клиентов было б реально больше, подумайте...

BankAlliance, рекомендую прислушаться к совету бульбик. Даж 195000 мона :)
А пока, похоже, самым ходовым будет полугодовой вклад, под выборы :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:43

Re: Банк Альянс

бульбик написав:
  BankAlliance написав:
  greenozon написав:із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери

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хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.

Если б вы сделали 190000 клиентов было б реально больше, подумайте...
Зачем больше, главное 18 в рекламе показать.
Інкогніто
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