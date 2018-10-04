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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:53
greenozon написав:
із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери
мне нравится эта модель моющего пылесоса
Думаю, шо Земеля не рискнет так откровенно выпирающе наружу установить контейнер для сбора бумагЫ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:55
greenozon написав:
із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери
хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:57
BankAlliance написав:
хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.
А при 150К на год на шо мона расчитывать с учетом Минфина?
А под ото депо от 250К какие ещё есть от банки плюшки: премиум-карты, ручки, календарик?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:59
clientage написав: BankAlliance написав:
хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.
А при 150К на год на шо мона расчитывать с учетом Минфина?
А под ото депо от 250К какие ещё есть от банки плюшки: премиум-карты, ручки, календарик?
17% + 0,9%
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BankAlliance
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:00
BankAlliance написав: greenozon написав:
із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери
хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.
Если б вы сделали 190000 клиентов было б реально больше, подумайте...
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:22
BankAlliance
бульбик написав: BankAlliance написав:
хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.
Если б вы сделали 190000 клиентов было б реально больше, подумайте...
, рекомендую прислушаться к совету бульбик
. Даж 195000 мона
А пока, похоже, самым ходовым будет полугодовой вклад, под выборы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:43
бульбик написав: BankAlliance написав: greenozon написав:
із бонусом до депозиту Альянс виривається в лідери
хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн
Внизу есть сноска.
Если б вы сделали 190000 клиентов было б реально больше, подумайте...
Зачем больше, главное 18 в рекламе показать.
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Інкогніто
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