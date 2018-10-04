BankAlliance написав:хотим отметить, что 18% на 12 месяцев - это при условии, что сумма будет от 250 000 грн Внизу есть сноска.
Если б вы сделали 190000 клиентов было б реально больше, подумайте...
BankAlliance, рекомендую прислушаться к совету бульбик. Даж 195000 мона А пока, похоже, самым ходовым будет полугодовой вклад, под выборы
Мы стремимся к долгосрочным партнёрским отношениям с клиентами и поэтому готовы делать надбавки тем, кто полностью доверяет банку и готов и готов размещать вклады не только в пределах гарантированной Фондом суммы.
BankAlliance написав:Мы стремимся к долгосрочным партнёрским отношениям с клиентами и поэтому готовы делать надбавки тем, кто полностью доверяет банку и готов и готов размещать вклады не только в пределах гарантированной Фондом суммы
так я всей БС не верю! Я её остерегаюсь и юзаю в пределах т.н. договорных отношений
И по поводу партнерства. У вас можно клиенту изменить условия депозитного Договора, вернее даже ДКБО? Например, клиент желает прописать в ДКБО или в Заяве на депо условия штрафа для банка при просрочке выплаты %% по депозиту Ваше ДКБО мона ток одобрить и присоединиться... Это примитивная подмена понятия Договора, а вы тут шото про партнёрство Нам тут высоких слов не нуна, нам просто высокие %% с наших денеХ нужны
И 2е, када ИБ для физиков запустите, какие там тарифы ожидаются?