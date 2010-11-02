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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:26
BankAlliance
Мы тоже верим в долгосрочные партнерские отношения, но , к сожалению, ваша деятельность полностью регулируется НБУ и они в любую секунду могут закрыть вас из каких-то своих побуждений без каких-бы то ни было объяснений - примеров тому масса. . Поэтому снижайте планку
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бульбик
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:50
BankAlliance написав:
Мы стремимся к долгосрочным партнёрским отношениям с клиентами и поэтому готовы делать надбавки тем, кто полностью доверяет банку и готов и готов размещать вклады не только в пределах гарантированной Фондом суммы.
Вы сознательно делаете ставку на привлечение в свой банк идиотов ?
О каком "полном доверии" может идти речь ?
Это - бизнес, просто бизнес.
Всё четко прописывается в соответствующих документах.
Разговоры про "полное доверие" - детский лепет
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:28
В сентябре на полгода открыл долларовый депозит. Получил бонус от Минфина. Хотел гривну с бонусом донести, сначала разрешили, потом ещё раз позвонили и сказали, что бонус будет, если новый депозит будет на сумму свыше эквивалента имеющегося депозита в гривне + 15 000 грн.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:27
clientage написав:
Даж 195000 мона
Ну, это Вы излишне перестраховываетесь.
У меня везде 197500 при ставке 20%
Так что, на предлагаемые тут 18% можно 198000
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:29
... делайте хоть что-нибудь!
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