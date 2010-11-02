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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:26

BankAlliance

Мы тоже верим в долгосрочные партнерские отношения, но , к сожалению, ваша деятельность полностью регулируется НБУ и они в любую секунду могут закрыть вас из каких-то своих побуждений без каких-бы то ни было объяснений - примеров тому масса. . Поэтому снижайте планку
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:50

  BankAlliance написав:Мы стремимся к долгосрочным партнёрским отношениям с клиентами и поэтому готовы делать надбавки тем, кто полностью доверяет банку и готов и готов размещать вклады не только в пределах гарантированной Фондом суммы.

Вы сознательно делаете ставку на привлечение в свой банк идиотов ?
О каком "полном доверии" может идти речь ?
Это - бизнес, просто бизнес.
Всё четко прописывается в соответствующих документах.
Разговоры про "полное доверие" - детский лепет
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:28

Re: Банк Альянс

В сентябре на полгода открыл долларовый депозит. Получил бонус от Минфина. Хотел гривну с бонусом донести, сначала разрешили, потом ещё раз позвонили и сказали, что бонус будет, если новый депозит будет на сумму свыше эквивалента имеющегося депозита в гривне + 15 000 грн.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:27

  clientage написав:Даж 195000 мона :)

Ну, это Вы излишне перестраховываетесь.
У меня везде 197500 при ставке 20%
Так что, на предлагаемые тут 18% можно 198000 :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:29

BankAlliance, слышали, ну вы слышали это, осторожный вы наш? :) :)
Ставьте 18% от 198000 и я на 2 экка вам занесу :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:09

Банк підфарбував деякі депо-комірки

https://bankalliance.ua/pages/deposits/Додаток%201%20Протокол%20КУАП.PDF

хтось хто має добру пам'ять може проаналізувати чи були зміни в %%?
дякую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:55

  greenozon написав:Банк підфарбував деякі депо-комірки

https://bankalliance.ua/pages/deposits/Додаток%201%20Протокол%20КУАП.PDF

хтось хто має добру пам'ять може проаналізувати чи були зміни в %%?
дякую

Банка выдстає від лідерів депоцеху
Бабай банку
Фарса
і Руслана. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:02

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:Банка выдстає


відповідь не по суті
+50грн !
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greenozon
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