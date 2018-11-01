Мы тоже верим в долгосрочные партнерские отношения, но , к сожалению, ваша деятельность полностью регулируется НБУ и они в любую секунду могут закрыть вас из каких-то своих побуждений без каких-бы то ни было объяснений - примеров тому масса. . Поэтому снижайте планку
BankAlliance написав:Мы стремимся к долгосрочным партнёрским отношениям с клиентами и поэтому готовы делать надбавки тем, кто полностью доверяет банку и готов и готов размещать вклады не только в пределах гарантированной Фондом суммы.
Вы сознательно делаете ставку на привлечение в свой банк идиотов ? О каком "полном доверии" может идти речь ? Это - бизнес, просто бизнес. Всё четко прописывается в соответствующих документах. Разговоры про "полное доверие" - детский лепет
В сентябре на полгода открыл долларовый депозит. Получил бонус от Минфина. Хотел гривну с бонусом донести, сначала разрешили, потом ещё раз позвонили и сказали, что бонус будет, если новый депозит будет на сумму свыше эквивалента имеющегося депозита в гривне + 15 000 грн.
хтось хто має добру пам'ять може проаналізувати чи були зміни в %%? дякую
Банка выдстає від лідерів депоцеху Бабай банку Фарса і Руслана.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.