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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:15
wolt450 написав:
Припідняли ставки
якщо переоформляти навіть меншу суму депо по закінченню на новий термін, бонусні відсотки додають
как новому Клиенту открыть депозит в национальной валюте безналично и без оплаты % согласно РКО , для текущих счетов
никому не верю
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:45
sens написав: wolt450 написав:
Припідняли ставки
якщо переоформляти навіть меншу суму депо по закінченню на новий термін, бонусні відсотки додають
как новому Клиенту открыть депозит в национальной валюте безналично и без оплаты % согласно РКО , для текущих счетов
Не знаю
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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