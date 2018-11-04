как новому Клиенту открыть депозит в национальной валюте безналично и без оплаты % согласно РКО , для текущих счетов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:15
как новому Клиенту открыть депозит в национальной валюте безналично и без оплаты % согласно РКО , для текущих счетов
никому не верю
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:45
Не знаю
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:20
BankAlliance,
а куда Вы пропали?
Когда будет интернет-банкинг?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:41
обіцяли восени цього року ІБ,
якби пару тижнів залишилось...
+50грн !
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