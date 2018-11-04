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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:15

  wolt450 написав:Припідняли ставки
якщо переоформляти навіть меншу суму депо по закінченню на новий термін, бонусні відсотки додають


как новому Клиенту открыть депозит в национальной валюте безналично и без оплаты % согласно РКО , для текущих счетов :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:45

  sens написав:
  wolt450 написав:Припідняли ставки
якщо переоформляти навіть меншу суму депо по закінченню на новий термін, бонусні відсотки додають


как новому Клиенту открыть депозит в национальной валюте безналично и без оплаты % согласно РКО , для текущих счетов :?:

Не знаю
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:20

BankAlliance,
а куда Вы пропали?

Когда будет интернет-банкинг?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:41

обіцяли восени цього року ІБ,
якби пару тижнів залишилось... :)
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ShtormK

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