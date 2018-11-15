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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:09

Подскажите, для получения бонуса надо писать номер карточного счета, начинающийся с 2625?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:25

ishvara

можно 2625 и 2620, можно и карточный и безкарточный. Главное чтоб туда без комиссии зачислили и смогли без комиссии получить бонус.
demichh
 
Повідомлень: 1852
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:28

demichh А ЕГРПОУ и транзитный счет банка надо указывать? На сайте Минфина написано, что надо, а куда вписывать - непонятно.
ishvara
 
Повідомлень: 1145
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57

ishvara

а ви 1-ий депозит із цього банку "бонусите"?

питання насправді важливе
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3467
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
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  #<1 ... 38394041
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