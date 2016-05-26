|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:09
Подскажите, для получения бонуса надо писать номер карточного счета, начинающийся с 2625?
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:25
ishvara
можно 2625 и 2620, можно и карточный и безкарточный. Главное чтоб туда без комиссии зачислили и смогли без комиссии получить бонус.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:28
demichh А ЕГРПОУ и транзитный счет банка надо указывать? На сайте Минфина написано, что надо, а куда вписывать - непонятно.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57
ishvara
а ви 1-ий депозит із цього банку "бонусите"?
питання насправді важливе
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:15
Тоді все ОК - успіхів!
от якщо 2 - тоді треба дуже уважно вивчити пункт №3 звідси
бо він прямо повязаний із бонусом
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:14
Грубо прикинув 17,5% на рік з капітілізацією, взяв місяць 30 днів.
На 1000 накапало 150 це 15% чистими. Податки врахував.
Помилки немає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|