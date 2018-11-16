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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:09

Подскажите, для получения бонуса надо писать номер карточного счета, начинающийся с 2625?
ishvara
 
Повідомлень: 1154
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:25

ishvara

можно 2625 и 2620, можно и карточный и безкарточный. Главное чтоб туда без комиссии зачислили и смогли без комиссии получить бонус.
demichh
 
Повідомлень: 1858
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:28

demichh А ЕГРПОУ и транзитный счет банка надо указывать? На сайте Минфина написано, что надо, а куда вписывать - непонятно.
ishvara
 
Повідомлень: 1154
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Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57

ishvara

а ви 1-ий депозит із цього банку "бонусите"?

питання насправді важливе
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3482
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:51

Первый
ishvara
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 09.12.12
Подякував: 143 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:15

Тоді все ОК - успіхів!

от якщо 2 - тоді треба дуже уважно вивчити пункт №3 звідси
https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 202.11.pdf

бо він прямо повязаний із бонусом
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3482
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:14

Грубо прикинув 17,5% на рік з капітілізацією, взяв місяць 30 днів.
На 1000 накапало 150 це 15% чистими. Податки врахував.
Помилки немає?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:50

чуть менше ніж 150

https://finance.ua/ua/calc/deposit

але податки треба самому на калькуляторі поклацати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:25

  greenozon написав:чуть менше ніж 150

https://finance.ua/ua/calc/deposit

але податки треба самому на калькуляторі поклацати

Відповідь не правильна...більше на 34 коп.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:33

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:взяв місяць 30 днів.


  Квесторе_поверніться написав:Відповідь не правильна.
+50грн !
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