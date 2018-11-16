По калькулятору перерахував з справжньою кількістю днів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:43
По калькулятору перерахував з справжньою кількістю днів.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:50
ага, кажись я зрозумів
вся соль в параметрі "Капіталізація"
якщо помісячна виходить 152.74 прибуток
але якщо щоквартальна (в мене так було по замовчуавнню на сторінці)
тоді прибуок вийде 148.72 грн
вніманіє вопрос - як саме капіталізує гріші банка?
+50грн !
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:56
Який прОцент задаєте при помісячній капітадізації?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:02
ввідні дані
розрахунок
дивно
що такий крутий калькулятор, а податок треба самому рахувати
+50грн !
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:11
Технологія розрахунку неправильна.
Податок береться не в кінці а щомісячно.
Перерахувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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