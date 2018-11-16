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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:43

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:взяв місяць 30 днів.


  Квесторе_поверніться написав:Відповідь не правильна.

По калькулятору перерахував з справжньою кількістю днів.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:50

ага, кажись я зрозумів

вся соль в параметрі "Капіталізація"

якщо помісячна виходить 152.74 прибуток
але якщо щоквартальна (в мене так було по замовчуавнню на сторінці)
тоді прибуок вийде 148.72 грн

вніманіє вопрос - як саме капіталізує гріші банка?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:56

  greenozon написав:ага, кажись я зрозумів

вся соль в параметрі "Капіталізація"

якщо помісячна виходить 152.74 прибуток
але якщо щоквартальна (в мене так було по замовчуавнню на сторінці)
тоді прибуок вийде 148.72 грн

вніманіє вопрос - як саме капіталізує гріші банка?

Який прОцент задаєте при помісячній капітадізації?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:02

ввідні дані
http://prntscr.com/lj9t3q

розрахунок
http://prntscr.com/lj9tne


дивно :!: :?:
що такий крутий калькулятор, а податок треба самому рахувати :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:11

  greenozon написав:ввідні дані
http://prntscr.com/lj9t3q

розрахунок
http://prntscr.com/lj9tne


дивно :!: :?:
що такий крутий калькулятор, а податок треба самому рахувати :)

Технологія розрахунку неправильна.
Податок береться не в кінці а щомісячно.
Перерахувати.
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