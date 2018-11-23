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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:56

  greenozon написав:Порізали депо ставки

https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... %D0%B7.pdf

Зі списку перспективних викреслюєм. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:58

пункт №3). Програма лояльності для існуючих вкладників

якась порізана, на половині речення ...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:00

Кажуть що до Нового року 2019 ІБ фізикам не буде. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлень: 26474
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 06:14

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Порізали депо ставки

https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... %D0%B7.pdf

Зі списку перспективних викреслюєм. :(

Дочекайтесь декабря и конца году Неугомонный вы наш. Все 17+
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:05

Ну так в утіль банку спишемо не назавжди...надіюсь.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:26

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Порізали депо ставки

https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... %D0%B7.pdf

Зі списку перспективних викреслюєм. :(

Тут всё просто.. у них сейчас заканчиваются вкладчики, вложившиеся когда были акции. Сейчас увидят отток бабла и развернут ставки вверх. Месяц им на обдумывание!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:38

Re: Банк Альянс

  бульбик написав:Месяц им на обдумывание!

до Миколая, а там шо нитак, то давайдосвидання :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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