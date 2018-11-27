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Бонуса від мінфіна для діючих вкладників немає? Якщо так тоді 18% вимальовується на рік. Або щомісячна виплата або капіталізація. Включаєм банку в список перспективних.
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Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.