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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:36

  clientage написав:

блин, шустрые ребята то какие
тоже силки расставили на вата-погорельцефф :)
Ощадный с ежемес на 12мес = 17,5 +0.7 бонус от МинФина
Мало, нуна хотя бы бонус +0.5 для вкладов от 150К
А оте сказки про 250 и мульён хай себе оставят :)

Бонуса від мінфіна для діючих вкладників немає?
Якщо так тоді 18% вимальовується на рік. Або щомісячна виплата або капіталізація.
Включаєм банку в список перспективних. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:38

  clientage написав:блин, шустрые ребята то какие

Может мой звонок повлиял :oops:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:40

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:блин, шустрые ребята то какие

Может мой звонок повлиял :oops:

Дзвінок в студію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:41

  Квесторе_поверніться написав:Дзвінок в студію.

Выше описал.
Фиксация не велась
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:43

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:Бонуса від мінфіна для діючих вкладників немає?

Похоже действующий клиент может сделать паузу в 10дн перед следующим размещением и тада получить 0.7 от МинФина или сразу получить 0.5пп от Альянса
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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