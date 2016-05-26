Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:36
clientage написав:
блин, шустрые ребята то какие
тоже силки расставили на вата-погорельцефф
Ощадный с ежемес на 12мес = 17,5 +0.7 бонус от МинФина
Мало, нуна хотя бы бонус +0.5 для вкладов от 150К
А оте сказки про 250 и мульён хай себе оставят
Бонуса від мінфіна для діючих вкладників немає?
Якщо так тоді 18% вимальовується на рік. Або щомісячна виплата або капіталізація.
Включаєм банку в список перспективних.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:38
clientage написав:
блин, шустрые ребята то какие
Может мой звонок повлиял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:40
Вкладчик1234 написав: clientage написав:
блин, шустрые ребята то какие
Может мой звонок повлиял
Дзвінок в студію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:41
Квесторе_поверніться написав:
Дзвінок в студію.
Выше описал.
Фиксация не велась
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:43
Квесторе_поверніться написав:
Бонуса від мінфіна для діючих вкладників немає?
Похоже действующий клиент может сделать паузу в 10дн перед следующим размещением и тада получить 0.7 от МинФина или сразу получить 0.5пп от Альянса
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:27
бульбик написав: Квесторе_поверніться написав:
Зі списку перспективних викреслюєм.
Тут всё просто.. у них сейчас заканчиваются вкладчики, вложившиеся когда были акции. Сейчас увидят отток бабла и развернут ставки вверх. Месяц им на обдумывание!
Мой пост был решающим:)
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:41
Квесторе_поверніться написав:
Бонуса від мінфіна для діючих вкладників немає?
Если не переразмещать, а новые деньги, то должен быть.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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