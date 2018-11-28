Додано: Чет 29 лис, 2018 17:50

Забрали с мамой валютное депо отсюда, и понесли в эксим. Большинство было синих баксов, но не все.

Сразу на кассе попросили поменять 4 купюры (небольшие чернильные печати, и желтизна, вероятно грибок).

2 купюры в эксиме всё равно завернули (чернильный кругляшок 3-4мм диаметром, на которые мало кто смотрит, и 1 типа "светилась", хотя видели это только они). Но то они наверно уже слишком придирались.



Типа "некондицию" принял приват, и глазом не моргнул

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин