блин, шустрые ребята то какие тоже силки расставили на вата-погорельцефф Ощадный с ежемес на 12мес = 17,5 +0.7 бонус от МинФина Мало, нуна хотя бы бонус +0.5 для вкладов от 150К А оте сказки про 250 и мульён хай себе оставят
Бонуса від мінфіна для діючих вкладників немає? Якщо так тоді 18% вимальовується на рік. Або щомісячна виплата або капіталізація. Включаєм банку в список перспективних.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Забрали с мамой валютное депо отсюда, и понесли в эксим. Большинство было синих баксов, но не все. Сразу на кассе попросили поменять 4 купюры (небольшие чернильные печати, и желтизна, вероятно грибок). 2 купюры в эксиме всё равно завернули (чернильный кругляшок 3-4мм диаметром, на которые мало кто смотрит, и 1 типа "светилась", хотя видели это только они). Но то они наверно уже слишком придирались.
Типа "некондицию" принял приват, и глазом не моргнул
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Квесторе_поверніться написав:Бонуса від мінфіна для діючих вкладників немає?
Если не переразмещать, а новые деньги, то должен быть.
Дякую за підказку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.