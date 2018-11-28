Зелений бегемот все підряд жує?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:19
Re: Банк Альянс
Зелений бегемот все підряд жує?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:45
Приват и выдать может мусором. Но и принимает такое без проблем.
"Синие кружочки" - это для них вообще не дефект, разве что они будут затулять пол-купюры
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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