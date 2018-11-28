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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:19

Re: Банк Альянс

  Вкладчик1234 написав:Типа "некондицию" принял приват, и глазом не моргнул


Зелений бегемот все підряд жує? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:45

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Типа "некондицию" принял приват, и глазом не моргнул


Зелений бегемот все підряд жує? :)

Приват и выдать может мусором. Но и принимает такое без проблем.

"Синие кружочки" - это для них вообще не дефект, разве что они будут затулять пол-купюры
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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