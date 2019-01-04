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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
58%
11
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:19

Re: Банк Альянс

  Вкладчик1234 написав:Типа "некондицию" принял приват, и глазом не моргнул


Зелений бегемот все підряд жує? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:45

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Типа "некондицию" принял приват, и глазом не моргнул


Зелений бегемот все підряд жує? :)

Приват и выдать может мусором. Но и принимает такое без проблем.

"Синие кружочки" - это для них вообще не дефект, разве что они будут затулять пол-купюры
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:31

Сосіс банка запровадила новий депо з+
Якщо переоформлення можна застовбитись від року до 450 днів під 17,5%.
Поповнення небмежене.
Аналог Шаромиги від 1,5 роки. Виплата щомісячно.
Не агітую...лише інформую. Ціна 5000 грн. :)
https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:36

  Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка запровадила новий депо з+
Якщо переоформлення можна застовбитись від року до 450 днів під 17,5%.
Поповнення небмежене.
Аналог Шаромиги від 1,5 роки. Виплата щомісячно.
Не агітую...лише інформую. Ціна 5000 грн. :)
https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf



заманчиво, но сег. страшно не то что на 1,5года даже на мес., тем более в грн.
пока буду сидеть на попе ровно :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка запровадила новий депо з+
Якщо переоформлення можна застовбитись від року до 450 днів під 17,5%.
Поповнення небмежене.
Аналог Шаромиги від 1,5 роки. Виплата щомісячно.
Не агітую...лише інформую. Ціна 5000 грн. :)
https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf



заманчиво, но сег. страшно не то что на 1,5года даже на мес., тем более в грн.
пока буду сидеть на попе ровно :P

В портфелі має бути актив для ризикових вкладень...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:18

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка запровадила новий депо з+
Якщо переоформлення можна застовбитись від року до 450 днів під 17,5%.
Поповнення небмежене.
Аналог Шаромиги від 1,5 роки. Виплата щомісячно.
Не агітую...лише інформую. Ціна 5000 грн. :)
https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf



заманчиво, но сег. страшно не то что на 1,5года даже на мес., тем более в грн.
пока буду сидеть на попе ровно :P

Одной ногой в могиле?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:31

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:В портфелі має бути актив для ризикових вкладень...мабуть.


це про кріпту .... :)
яка зараз мега-ризикова
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:42

Чи є ще тут оф-представник банку,
що чувати за ваші обіцянки щодо впровадження ІБ до кінця року?

як не як сама Юлія Фролова обіцяла! :)

http://prntscr.com/lxzvnv
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 09:54

Мінфін шуткує :)

https://minfin.com.ua/new-deposits/255- ... i-kapital/
+50грн !
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