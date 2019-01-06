Сосіс банка запровадила новий депо з+ Якщо переоформлення можна застовбитись від року до 450 днів під 17,5%. Поповнення небмежене. Аналог Шаромиги від 1,5 роки. Виплата щомісячно. Не агітую...лише інформую. Ціна 5000 грн. https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка запровадила новий депо з+ Якщо переоформлення можна застовбитись від року до 450 днів під 17,5%. Поповнення небмежене. Аналог Шаромиги від 1,5 роки. Виплата щомісячно. Не агітую...лише інформую. Ціна 5000 грн. https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf
заманчиво, но сег. страшно не то что на 1,5года даже на мес., тем более в грн. пока буду сидеть на попе ровно
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка запровадила новий депо з+ Якщо переоформлення можна застовбитись від року до 450 днів під 17,5%. Поповнення небмежене. Аналог Шаромиги від 1,5 роки. Виплата щомісячно. Не агітую...лише інформую. Ціна 5000 грн. https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf
заманчиво, но сег. страшно не то что на 1,5года даже на мес., тем более в грн. пока буду сидеть на попе ровно
В портфелі має бути актив для ризикових вкладень...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка запровадила новий депо з+ Якщо переоформлення можна застовбитись від року до 450 днів під 17,5%. Поповнення небмежене. Аналог Шаромиги від 1,5 роки. Виплата щомісячно. Не агітую...лише інформую. Ціна 5000 грн. https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf
заманчиво, но сег. страшно не то что на 1,5года даже на мес., тем более в грн. пока буду сидеть на попе ровно