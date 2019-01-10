RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:15

Банка обіцяє ІБ для фізиків з лютого...рік не уточнював. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27218
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hella, Lost, sergio_bender, Vatsyk, Vorlon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6637, 6638, 6639
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66388 8209853
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 16:57
clientage
Идея Банк 1 ... 1574, 1575, 1576
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15759 2240313
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 16:30
yoggik
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3350, 3351, 3352
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33513 4129785
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 16:26
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.