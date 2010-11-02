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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:15
Банка обіцяє ІБ для фізиків з лютого...рік не уточнював.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:46
Re: Банк Альянс
НБУ признал недействительной банковскую группу «Альянс»
Национальный банк признал недействительной банковскую группу банка «Альянс». Об этом говорится на сайте регулятора.
Согласно сообщению, решение было принято регулятором 11 января.
В банковскую группу на момент регистрации входили банк «Альянс», закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Украинские сбалансированные инвестиции» и компания «Финком инвест».
Контролером группы являлся Александр Сосис.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:07
бульбик Національним банком України 11 січня 2019 року прийнято рішення про припинення визнання банківської групи до складу якої входили наступні учасники АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ПАТ «ЗНКІФ «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ». Таке рішення прийнято на підставі відповідного клопотання АТ «БАНК АЛЬЯНС» та припиненням обставин, які були підставою для визнання банківської групи Національним банком відповідно до чинного законодавства України.
Припинення визнання банківської групи не впливає на роботу АТ «БАНК АЛЬЯНС» та надання якісних послуг нашим клієнтам.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:09
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:12
OBOZREVATEL разом з журналом "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" склав список найбільш надійних українських банків. У нього потрапили найбільші фінустанови.
АТ "БАНК АЛЬЯНС" зайняв 26 місце з 77 банків України.
Позиція в рейтингу визначалася 4 показниками і 3 критеріями: обсяг сплаченого податку на прибуток по депозитах (в тому числі характеризує обсяг залучених коштів і розмір банку), виконання економічних нормативів НБУ станом на 1 грудня 2018 року (визначає, чи є у банку економічні проблеми ) і кредитні ризики (нормативи Н7 та Н9).
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:13
Інфо про лютий 2019 спростовуєте чи підтверджуєте?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:24
Ок.
Що про тарифи в ІБ можете анонсувати?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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