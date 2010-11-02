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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:15

Банка обіцяє ІБ для фізиків з лютого...рік не уточнював. :)
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:46

Re: Банк Альянс

НБУ признал недействительной банковскую группу «Альянс»
Национальный банк признал недействительной банковскую группу банка «Альянс». Об этом говорится на сайте регулятора.
Согласно сообщению, решение было принято регулятором 11 января.

В банковскую группу на момент регистрации входили банк «Альянс», закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Украинские сбалансированные инвестиции» и компания «Финком инвест».

Контролером группы являлся Александр Сосис.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:07

бульбик Національним банком України 11 січня 2019 року прийнято рішення про припинення визнання банківської групи до складу якої входили наступні учасники АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ПАТ «ЗНКІФ «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ». Таке рішення прийнято на підставі відповідного клопотання АТ «БАНК АЛЬЯНС» та припиненням обставин, які були підставою для визнання банківської групи Національним банком відповідно до чинного законодавства України.



Припинення визнання банківської групи не впливає на роботу АТ «БАНК АЛЬЯНС» та надання якісних послуг нашим клієнтам.
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:09

  Квесторе_поверніться написав:Банка обіцяє ІБ для фізиків з лютого...рік не уточнював. :)

нажаль технічні проблеми! вже тестуємо, скоро реліз
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:12

OBOZREVATEL разом з журналом "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" склав список найбільш надійних українських банків. У нього потрапили найбільші фінустанови.

АТ "БАНК АЛЬЯНС" зайняв 26 місце з 77 банків України.

Позиція в рейтингу визначалася 4 показниками і 3 критеріями: обсяг сплаченого податку на прибуток по депозитах (в тому числі характеризує обсяг залучених коштів і розмір банку), виконання економічних нормативів НБУ станом на 1 грудня 2018 року (визначає, чи є у банку економічні проблеми ) і кредитні ризики (нормативи Н7 та Н9).

:D :D :D
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:13

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка обіцяє ІБ для фізиків з лютого...рік не уточнював. :)

нажаль технічні проблеми! вже тестуємо, скоро реліз

Інфо про лютий 2019 спростовуєте чи підтверджуєте?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:20

Квесторе_поверніться по даним наших спеціалістів - підтверджую
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:24

  BankAlliance написав:Квесторе_поверніться по даним наших спеціалістів - підтверджую

Ок.
Що про тарифи в ІБ можете анонсувати?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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