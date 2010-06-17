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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:34
greenozon написав:BankAlliance
що чувати за ваш ІБ?
1е лютого на вулиці 2019 року (обіцяли ще восени 2018!)http://prntscr.com/mf5ose
доброго! вже тестуємо
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BankAlliance
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П'ят 01 лют, 2019 11:32
sens
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