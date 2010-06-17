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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:34

  greenozon написав:BankAlliance

що чувати за ваш ІБ?

1е лютого на вулиці 2019 року (обіцяли ще восени 2018!)

http://prntscr.com/mf5ose


доброго! вже тестуємо
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:47

Финансовый портал «Минфин» провел очередной розыгрыш денежных призов среди вкладчиков банка Альянс, которые участвовали в программе «Бонус к депозитам».

Общий призовой фонд в 10 000 грн распределили среди 6 победителей розыгрыша. Главный приз в 5 000 грн выиграла жительница Днепра Валентина.

Остальные 5 победителей получили по 1 000 гривен. \\


https://minfin.com.ua/2019/02/04/36609076/
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:08

Альянс має найбільшу дельту приросту депо-портфелю

https://news.finance.ua/ua/news/-/44359 ... nfografika


562% за рік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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