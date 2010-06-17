greenozon написав:BankAlliance
що чувати за ваш ІБ?
1е лютого на вулиці 2019 року (обіцяли ще восени 2018!)
http://prntscr.com/mf5ose
доброго! вже тестуємо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:34
доброго! вже тестуємо
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:47
Финансовый портал «Минфин» провел очередной розыгрыш денежных призов среди вкладчиков банка Альянс, которые участвовали в программе «Бонус к депозитам».
Общий призовой фонд в 10 000 грн распределили среди 6 победителей розыгрыша. Главный приз в 5 000 грн выиграла жительница Днепра Валентина.
Остальные 5 победителей получили по 1 000 гривен. \\
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:08
Альянс має найбільшу дельту приросту депо-портфелю
https://news.finance.ua/ua/news/-/44359 ... nfografika
562% за рік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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