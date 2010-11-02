Ко Дню Святого Валентина дарим увеличенные бонусы по банку Альянс! Получите в 2 раза больше бонусов за каждую пару оформленных депозитов с праздничным промо-кодом XXXXXXX
Как принять участие в акции: Вы указываете праздничный промо-код в заявке на участие в акции по банку Альянс в период 14 – 15 февраля Открываете 2 или больше депозитов в банке Альянс Подтверждаете оформленные депозиты у нас на портале Получаете увеличенный в 2 раза бонус за каждые 2 депозита Внимание! Подать заявку с праздничным промо-кодом можно только в период 14 – 15 февраля. Заявка действует 30 дней, за это время необходимо открыть депозиты в банке и подтверить их у нас на портале. В акции принимают участие только 3 депозита: "Ощадный", "Ощадный+" и "Капитальный" в гривне, долларах и евро.
хіба раніше було по іншому? (із тексту акції по вище вказаному посиланню)
3.1. Налогообложение лиц, которые получили бонус осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения.
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Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.