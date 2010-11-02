RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:34

  greenozon написав:BankAlliance

що чувати за ваш ІБ?

1е лютого на вулиці 2019 року (обіцяли ще восени 2018!)

http://prntscr.com/mf5ose


доброго! вже тестуємо
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 45
З нами з: 04.04.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:47

Финансовый портал «Минфин» провел очередной розыгрыш денежных призов среди вкладчиков банка Альянс, которые участвовали в программе «Бонус к депозитам».

Общий призовой фонд в 10 000 грн распределили среди 6 победителей розыгрыша. Главный приз в 5 000 грн выиграла жительница Днепра Валентина.

Остальные 5 победителей получили по 1 000 гривен. \\


https://minfin.com.ua/2019/02/04/36609076/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4276
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:08

Альянс має найбільшу дельту приросту депо-портфелю

https://news.finance.ua/ua/news/-/44359 ... nfografika


562% за рік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4276
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:43

Налітай-торопісь
покупай-живопісь! :)

http://prntscr.com/mkx370


Ко Дню Святого Валентина дарим увеличенные бонусы по банку Альянс! Получите в 2 раза больше бонусов за каждую пару оформленных депозитов с праздничным промо-кодом XXXXXXX

Как принять участие в акции:
Вы указываете праздничный промо-код в заявке на участие в акции по банку Альянс в период 14 – 15 февраля
Открываете 2 или больше депозитов в банке Альянс
Подтверждаете оформленные депозиты у нас на портале
Получаете увеличенный в 2 раза бонус за каждые 2 депозита
Внимание! Подать заявку с праздничным промо-кодом можно только в период 14 – 15 февраля. Заявка действует 30 дней, за это время необходимо открыть депозиты в банке и подтверить их у нас на портале.
В акции принимают участие только 3 депозита: "Ощадный", "Ощадный+" и "Капитальный" в гривне, долларах и евро.


https://docs.google.com/document/d/1xLl ... s=5c6178a4
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4276
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:50

Re: Банк Альянс

Всё то оно канешна хорошо, только вот налоги уже с минфина за наш рахунок
БОБЁР
 
Повідомлень: 134
З нами з: 31.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:52

БОБЁР

хіба раніше було по іншому? (із тексту акції по вище вказаному посиланню)


3.1. Налогообложение лиц, которые получили бонус осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4276
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:56

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:праздничным промо-кодом XXXXXXX

Дуже дивний промокод. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27710
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:06

Re: Банк Альянс

Так то оно, конечно так, всё согласно буквы закона и есть, но теперь налог этот будут удерживать с Вас коллега лично, так шо теперь бонусы в табличках умножайте на 0.805, только и всего то
БОБЁР
 
Повідомлень: 134
З нами з: 31.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:30

Зображення

  Квесторе_поверніться написав:Дуже дивний промокод.


запусайте файнрідер

і беріть мікроскоп
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4276
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:34

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:запусайте файнрідер

і беріть мікроскоп

не меліть єрундой
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27710
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, Banki, J, martin56, skorpio123 і 5 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6771, 6772, 6773
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67725 8340752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 19:55
Banki
Банк Глобус 1 ... 454, 455, 456
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4552 620826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 19:53
ishvara
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3390, 3391, 3392
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33913 4177324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 19:42
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.