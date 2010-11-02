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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:40

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:не меліть єрундой


не меліть єрундістікой повернення!
:)

бідний бідний Квестор, такий клонів має... просто жах
суцільні двієшники
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:41

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:двієЧники
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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