не меліть єрундістікой повернення!
бідний бідний Квестор, такий клонів має... просто жах
суцільні двієшники
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:40
Re: Банк Альянс
не меліть єрундістікой повернення!
бідний бідний Квестор, такий клонів має... просто жах
суцільні двієшники
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:41
Re: Банк Альянс
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:38
Re: Банк Альянс
С сайта минфина бонус к депозитам -
Акция «Двойные бонусы»
Пользователи, которые оставляют заявку на участие в Акции «Бонус к депозиту» на условиях банка Альянс в период с 14.02.2019 г по 15.02.2019 г. с промо - кодом F83753P и подтверждают более одного вклада в течение 30 календарных дней с 14.02.2019 или 15.02.2019, за каждую пару подтвержденных банком вкладов гарантированно получают бонусы от Минфина (указанные на сайтах партнерах Акции) умноженные на 2.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:28
агов, оф. представнику
коли вже ІБ?
дайте хоч приблизну дату.
он Форвард обіцяв обіцяв, але за 3ій раз точно вказав дату і виконав.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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