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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
11
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:40

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:не меліть єрундой


не меліть єрундістікой повернення!
:)

бідний бідний Квестор, такий клонів має... просто жах
суцільні двієшники
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:41

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:двієЧники
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:38

Re: Банк Альянс

С сайта минфина бонус к депозитам -

Акция «Двойные бонусы»

Пользователи, которые оставляют заявку на участие в Акции «Бонус к депозиту» на условиях банка Альянс в период с 14.02.2019 г по 15.02.2019 г. с промо - кодом F83753P и подтверждают более одного вклада в течение 30 календарных дней с 14.02.2019 или 15.02.2019, за каждую пару подтвержденных банком вкладов гарантированно получают бонусы от Минфина (указанные на сайтах партнерах Акции) умноженные на 2.
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:28

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:BankAlliance

що чувати за ваш ІБ?

1е лютого на вулиці 2019 року (обіцяли ще восени 2018!)

http://prntscr.com/mf5ose


доброго! вже тестуємо



агов, оф. представнику :idea:
коли вже ІБ? :)
дайте хоч приблизну дату.

он Форвард обіцяв обіцяв, але за 3ій раз точно вказав дату і виконав.
+50грн !
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greenozon
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