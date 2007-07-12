RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 09:59

  greenozon написав:банк трішки підняв ставки на короткі депошки

https://bankalliance.ua/pages/deposits/Ставки%20по%20депозитам.pdf

Трішки на півшишки. :)
Де конкретика?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28803
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 10:04

Юрики активно в Сосісбанку несуть
http://finbalance.com.ua/news/Ukrhazbank-lishatsya-liderom-za-pritokom-depozitiv-a-Privatbank---za-vidtokom
А фізики виносять?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28803
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 16:38

! Банк знов переглянув ставки і підвищив їх!

https://bankalliance.ua/pages/deposits/Ставки%20по%20депозитам.pdf

18.5 гривня рік
5.5 долар рік

ну і бонус від мінфіну :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4890
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 16:10

В отделении на Подоле кассиры общаются как продавщицы продуктового магазина при союзе
ulia_zubareva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 16:28

  ulia_zubareva написав:В отделении на Подоле кассиры общаются как продавщицы продуктового магазина при союзе

В наших краях дуже ввічливі...особливо коли їм заносиш.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28803
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 16:30

  greenozon написав:! Банк знов переглянув ставки і підвищив їх!

https://bankalliance.ua/pages/deposits/Ставки%20по%20депозитам.pdf

18.5 гривня рік
5.5 долар рік

ну і бонус від мінфіну :)

Навіть 19%, коли пролонгація старого депо.
А от валюту Сосісу..... щось нога не піднімається віднести.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28803
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 19:25

Банк Альянс проводить розіграш 10 000 грн у рамках програми «Бонус до депозитів».

2-
0+


Участь у розіграші можуть брати всі вкладники, які у період з 16.04.19 по 16.05.19 року розмістять вклад у банку Альянс терміном від трьох місяців на суму від 15 тис грн або 600 доларів/євро.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4890
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:19

оформил сег.дело.
всё в отделении сделали оперативно и без суеты.
одним словом - релакс. :P

по поводу иб, сказали, что уже в отделение пришла ознакомительная инструкция для сотрудников. обещают, что к концу мес.уже запустят. :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4159
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:28

Re: Банк Альянс

  Игорь Алексеевич написав:к концу мес.уже запустят.

Данно вже голову морочать з ІБ.
З видачею депо проблем не було...на відміну від BISової банки...як пишуть шановні форумчани.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28803
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48495051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7067, 7068, 7069
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70685 8601884
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 16:33
Вкладчик1234
Місто Банк 1 ... 54, 55, 56
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
550 112967
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 16:17
Квесторе_поверніться
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 40, 41, 42
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
416 128860
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 16:11
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70686)
06.05.2019 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.