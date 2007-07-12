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ulia_zubareva написав:В отделении на Подоле кассиры общаются как продавщицы продуктового магазина при союзе
В наших краях дуже ввічливі...особливо коли їм заносиш.
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Навіть 19%, коли пролонгація старого депо. А от валюту Сосісу..... щось нога не піднімається віднести.
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Игорь Алексеевич написав:к концу мес.уже запустят.
Данно вже голову морочать з ІБ. З видачею депо проблем не було...на відміну від BISової банки...як пишуть шановні форумчани.
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