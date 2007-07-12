Додано: Пон 06 тра, 2019 18:03
Игорь Алексеевич написав: Квесторе_поверніться написав: Игорь Алексеевич написав:
к концу мес.уже запустят.
Данно вже голову морочать з ІБ.
З видачею депо проблем не було...на відміну від BISової банки...як пишуть шановні форумчани.
это инвестиций и сбережения банк с проблемами сейчас???
Саме він. З депо мурижать.
ПреЗЕдент...наш слуга
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