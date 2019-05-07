Саме він. З депо мурижать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 18:03
Саме він. З депо мурижать.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:10
Re: Банк Альянс
Евро выше фонда - сильно стремно? У кого какой опыт?
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:14
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:15
кожний приймає рішення самостійно.
головна інфа - чи віддають депо загалом (не важно яка валюта)
он в інших - не віддають
тут все як часікі
не слухайте спамерів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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