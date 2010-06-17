Саме він. З депо мурижать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 18:03
Саме він. З депо мурижать.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:10
Re: Банк Альянс
Евро выше фонда - сильно стремно? У кого какой опыт?
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:14
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:15
кожний приймає рішення самостійно.
головна інфа - чи віддають депо загалом (не важно яка валюта)
он в інших - не віддають
тут все як часікі
не слухайте спамерів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:44
во всех банках никогда не держу выше фонда любую валюту.
пусть даже все говорят, что он САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ.
надёжных не бывает - есть просто банки, где временно хранятся ваши сбережения.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:47
Всё, что выше фона - это тупее некуда. Любой банк может лопнуть, и в последние годы мы это видели очень хорошо.
Смысла заносить выше фонда нет вообще никакого. В любом банке %% меньше чем в кредитном союзе, а риск одинаковый. Если уж выше фонда, то в союз, или игра на бирже.
Риск будет оправдан хотябы большим доходом.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:01
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:14
deneg net я тут просто сегодня узнал, что, оказывается, деньги на текущих счетах в случае опрокидывания банка превращаются в тыкву точно так же, как и депозиты. Я думал, что деньгам на 2620 ничего не угрожает, но не тут-то было. А у меня в Альфе их лежит сильно больше фонда.
И тут с одной стороны - если риски одинаковые, какой смысл держать на счете вместо депо? А с другой, врожденный ж*** подсказывает все унести или в Ощад, или вообще в кэш. Из ОВГЗ и гривен вообще перед выборами вышел, пока не пройдут парламентские - возвращаться не готов. Пока вот свыкаюсь с новым знанием, думаю, что делать.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:26
именно сег. предлагаю вам грн. превратить в дол. как раз именно сейчас последние солнечные дни для такого низкого курса. далее будет постепенный подьём и в ноябре - декабрю увидите курс 28- 29. в бюджете тоже заложен это курс 28, значит он и убудет таким к концу года. тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.
кстати у.е. тоже можно сегодня положить на дело на 6 мес.
но учтите, надо открывать депозиты только под фонд и брать погрешность на курс 30 за 1 дол.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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