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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:03

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Игорь Алексеевич написав:к концу мес.уже запустят.

Данно вже голову морочать з ІБ.
З видачею депо проблем не було...на відміну від BISової банки...як пишуть шановні форумчани.


это инвестиций и сбережения банк с проблемами сейчас??? :roll:

Саме він. З депо мурижать.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:10

Re: Банк Альянс

Евро выше фонда - сильно стремно? У кого какой опыт?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:14

  Seva написав:Евро выше фонда - сильно стремно? У кого какой опыт?

Саме тут - так.
Євро тут не тримаю.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:15

  Seva написав:Евро выше фонда - сильно стремно? У кого какой опыт?


кожний приймає рішення самостійно.
головна інфа - чи віддають депо загалом (не важно яка валюта)
он в інших - не віддають
тут все як часікі
не слухайте спамерів
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:44

  Seva написав:Евро выше фонда - сильно стремно? У кого какой опыт?


во всех банках никогда не держу выше фонда любую валюту. :oops:
пусть даже все говорят, что он САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ. :roll:
надёжных не бывает - есть просто банки, где временно хранятся ваши сбережения. :!:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:47

  Seva написав:Евро выше фонда - сильно стремно? У кого какой опыт?

Всё, что выше фона - это тупее некуда. Любой банк может лопнуть, и в последние годы мы это видели очень хорошо.
Смысла заносить выше фонда нет вообще никакого. В любом банке %% меньше чем в кредитном союзе, а риск одинаковый. Если уж выше фонда, то в союз, или игра на бирже.
Риск будет оправдан хотябы большим доходом.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:56

Кому принадлежит этот банк?
Валюту сюда можно заносить?
l66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:01

  l66 написав:Кому принадлежит этот банк?
Валюту сюда можно заносить?

Лично я заносил, и сейчас там зеленею.
Возврат был без малейших колебаний.
Кому принадлежит - хз, да и какая разница?
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:14

deneg net я тут просто сегодня узнал, что, оказывается, деньги на текущих счетах в случае опрокидывания банка превращаются в тыкву точно так же, как и депозиты. Я думал, что деньгам на 2620 ничего не угрожает, но не тут-то было. А у меня в Альфе их лежит сильно больше фонда.

И тут с одной стороны - если риски одинаковые, какой смысл держать на счете вместо депо? А с другой, врожденный ж*** подсказывает все унести или в Ощад, или вообще в кэш. Из ОВГЗ и гривен вообще перед выборами вышел, пока не пройдут парламентские - возвращаться не готов. Пока вот свыкаюсь с новым знанием, думаю, что делать.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:26

  Seva написав:deneg net я тут просто сегодня узнал, что, оказывается, деньги на текущих счетах в случае опрокидывания банка превращаются в тыкву точно так же, как и депозиты. Я думал, что деньгам на 2620 ничего не угрожает, но не тут-то было. А у меня в Альфе их лежит сильно больше фонда.

И тут с одной стороны - если риски одинаковые, какой смысл держать на счете вместо депо? А с другой, врожденный ж*** подсказывает все унести или в Ощад, или вообще в кэш. Пока вот свыкаюсь с новым знанием, думаю, что делать.


именно сег. предлагаю вам грн. превратить в дол. как раз именно сейчас последние солнечные дни для такого низкого курса. далее будет постепенный подьём и в ноябре - декабрю увидите курс 28- 29. в бюджете тоже заложен это курс 28, значит он и убудет таким к концу года. тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.
кстати у.е. тоже можно сегодня положить на дело на 6 мес.
но учтите, надо открывать депозиты только под фонд и брать погрешность на курс 30 за 1 дол. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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