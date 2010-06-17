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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:30

Игорь Алексеевич
тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.


Я, собственно, так три прошлых года и делал. Нынешний год только больно богатый на избирательные кампании, я в условиях политической неопределенности не готов гривне доверять. Все в евро вывел.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:36

  Seva написав:Игорь Алексеевич
тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.


Я, собственно, так три прошлых года и делал. Нынешний год только больно богатый на избирательные кампании, я в условиях политической неопределенности не готов гривне доверять. Все в евро вывел.


так вы уже профи игрок на рынке банковских услуг. а элементарного и не знали, что текущие так же гарантир.фондом только до 200тыс. остальные всё, что выше то в пролёте. :cry:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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