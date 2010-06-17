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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:30
Игорь Алексеевич
тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.
Я, собственно, так три прошлых года и делал. Нынешний год только больно богатый на избирательные кампании, я в условиях политической неопределенности не готов гривне доверять. Все в евро вывел.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:36
Seva написав:Игорь Алексеевич
тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.
Я, собственно, так три прошлых года и делал. Нынешний год только больно богатый на избирательные кампании, я в условиях политической неопределенности не готов гривне доверять. Все в евро вывел.
так вы уже профи игрок на рынке банковских услуг. а элементарного и не знали, что текущие так же гарантир.фондом только до 200тыс. остальные всё, что выше то в пролёте.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:43
Игорь Алексеевич написав:
так вы уже профи игрок на рынке банковских услуг. а элементарного и не знали, что текущие так же гарантир.фондом только до 200тыс. остальные всё, что выше то в пролёте.
та да, по полной программе опростоволосился
все дело в слове "вклад" в аббревиатуре ФГВФЛ, я по наивности думал, что вклад === депозит
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Додано: Вів 07 тра, 2019 22:09
Seva написав:
что вклад === депозит
спочатку так і було, потім "покращили" умови включивши поточні, карткові і ФОП-чиків
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