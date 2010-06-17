«БАНК АЛЬЯНС» запустив послугу повернення ПДВ (tax free) з покупок в Європі для своїх клієнтів через мобільний додаток TaxFree4U.
За допомогою унікального мобільного додатку англійської компанії TaxFree4U формується експортна декларація, а у свою чергу АТ «БАНК АЛЬЯНС» повертає ПДВ на картку своїх клієнтів без додаткових комісій з покупок у чотирьох європейських країнах: Іспанії, Італії, Німеччині та Франції.
greenozon написав:«БАНК АЛЬЯНС» запустив послугу повернення ПДВ (tax free) з покупок в Європі для своїх клієнтів через мобільний додаток TaxFree4U.
За допомогою унікального мобільного додатку англійської компанії TaxFree4U формується експортна декларація, а у свою чергу АТ «БАНК АЛЬЯНС» повертає ПДВ на картку своїх клієнтів без додаткових комісій з покупок у чотирьох європейських країнах: Іспанії, Італії, Німеччині та Франції.
Звідки інфо?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Та там все в деталях розписано...дякую. Всі на шопінг до Європи...Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.