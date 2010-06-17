RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:30

Игорь Алексеевич
тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.


Я, собственно, так три прошлых года и делал. Нынешний год только больно богатый на избирательные кампании, я в условиях политической неопределенности не готов гривне доверять. Все в евро вывел.
Seva
 
Повідомлень: 122
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:36

  Seva написав:Игорь Алексеевич
тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.


Я, собственно, так три прошлых года и делал. Нынешний год только больно богатый на избирательные кампании, я в условиях политической неопределенности не готов гривне доверять. Все в евро вывел.


так вы уже профи игрок на рынке банковских услуг. а элементарного и не знали, что текущие так же гарантир.фондом только до 200тыс. остальные всё, что выше то в пролёте. :cry:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4164
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:43

  Игорь Алексеевич написав:так вы уже профи игрок на рынке банковских услуг. а элементарного и не знали, что текущие так же гарантир.фондом только до 200тыс. остальные всё, что выше то в пролёте. :cry:

та да, по полной программе опростоволосился :mrgreen: все дело в слове "вклад" в аббревиатуре ФГВФЛ, я по наивности думал, что вклад === депозит
Seva
 
Повідомлень: 122
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:09

Re: Банк Альянс

  Seva написав:что вклад === депозит

спочатку так і було, потім "покращили" умови включивши поточні, карткові і ФОП-чиків
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:35

«БАНК АЛЬЯНС» запустив послугу повернення ПДВ (tax free) з покупок в Європі для своїх клієнтів через мобільний додаток TaxFree4U.

За допомогою унікального мобільного додатку англійської компанії TaxFree4U формується експортна декларація, а у свою чергу АТ «БАНК АЛЬЯНС» повертає ПДВ на картку своїх клієнтів без додаткових комісій з покупок у чотирьох європейських країнах:
Іспанії,
Італії,
Німеччині та
Франції.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:11

  greenozon написав:«БАНК АЛЬЯНС» запустив послугу повернення ПДВ (tax free) з покупок в Європі для своїх клієнтів через мобільний додаток TaxFree4U.

За допомогою унікального мобільного додатку англійської компанії TaxFree4U формується експортна декларація, а у свою чергу АТ «БАНК АЛЬЯНС» повертає ПДВ на картку своїх клієнтів без додаткових комісій з покупок у чотирьох європейських країнах:
Іспанії,
Італії,
Німеччині та
Франції.

Звідки інфо?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28815
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:24

  Квесторе_поверніться написав:Звідки інфо?

С сайта банка Альянс :D
Новини: https://bankalliance.ua/articles/at-ban ... -taxfree4u
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3735
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:28

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звідки інфо?

С сайта банка Альянс :D
Новини: https://bankalliance.ua/articles/at-ban ... -taxfree4u

Та там все в деталях розписано...дякую.
Всі на шопінг до Європи...Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28815
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:33

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звідки інфо?

С сайта банка Альянс :D
Новини: https://bankalliance.ua/articles/at-ban ... -taxfree4u



мадам Любопитная підтвердила свій поважний акк на 5+!
вітаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Computer, Google Adsense [Bot], isen, ramaz, tano, Vorlon і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7073, 7074, 7075
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70745 8607447
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 12:03
_PORT_UA
Місто Банк 1 ... 55, 56, 57
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
563 113860
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 11:36
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3441, 3442, 3443
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34422 4236655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 11:08
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70745)
08.05.2019 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.