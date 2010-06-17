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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:58
la9 написав:
В отделении сегодня сказали, что на ИБ уже даже тарифы разработали...
А еще не пробовали снимать их с клиентов? А там потом какнить и сторнируют
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 13:04
А на этот случай держу на их карте 0.
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