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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:58

  la9 написав:В отделении сегодня сказали, что на ИБ уже даже тарифы разработали... :D

А еще не пробовали снимать их с клиентов? А там потом какнить и сторнируют :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:04

  clientage написав:
  la9 написав:В отделении сегодня сказали, что на ИБ уже даже тарифы разработали... :D

А еще не пробовали снимать их с клиентов? А там потом какнить и сторнируют :mrgreen:

А на этот случай держу на их карте 0. :mrgreen:
la9
 
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