А еще не пробовали снимать их с клиентов? А там потом какнить и сторнируют
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:58
А еще не пробовали снимать их с клиентов? А там потом какнить и сторнируют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:04
Додано: Вів 14 тра, 2019 12:57
15-16 числа обслуживание физлиц переедет с подола в отделение напротив "дворца украины"
Расширяя представительства АО «БАНК АЛЬЯНС», рады сообщить об открытии нового Отделения Банка в г. Киев
Киевское отделение №2 АО «БАНК АЛЬЯНС» находится по адресу: г.. Киев, ул. Большая Васильковская, д. 112 и предлагает весь спектр банковских услуг. В частности, прием вкладов от физических и юридических лиц, открытие и обслуживание текущих счетов, осуществление денежных переводов, валютно-обменные операции, мгновенные оплаты коммунальных платежей и многие другие банковских услуг.
Подробную информацию об услугах Банка и работы Киевского отделения №2 АО «БАНК АЛЬЯНС» можно узнать на сайте (
Режим работы отделения: пн-чт 9:00 - 18:00, пт 9:00 - 16:45, без перерыва.
Додано: Вів 14 тра, 2019 16:12
На месте почившего "Диаманта"?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 15 тра, 2019 12:23
А что там смотреть, если указан точный адрес: дом №112?
Платинум был в доме №114
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:29
нова акція для тих, хто купує за кордом і повертає пдв
З 15.05.2019 по 15.07.2019 клієнти нашого Банку та сервісу TaxFree4U можуть виграти 500 євро для шопінгу в Італії, Франції, Іспанії та Німеччини. З усіх учасників, які виконають умови Акції
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:32
В Альянсе всё нормально?
А то у них сегодня ни горячая линия 0800602222, ни телефоны двух разных отделений не отвечают.
Т.е. даже нет гудков - набираешь номер и в ответ тишина.
Звонила с номеров разных телефонов, все молчат.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:16
Да, горячка заработала. И отделения тоже уже отвечают.
Сказали, что был технический сбой. Но странно, что технический сбой был и у городских телефонов во всех отделениях, расположенных в трех разных районах Киева.
Жадность и Отвага!
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