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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:58

  la9 написав:В отделении сегодня сказали, что на ИБ уже даже тарифы разработали... :D

А еще не пробовали снимать их с клиентов? А там потом какнить и сторнируют :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:04

  clientage написав:
  la9 написав:В отделении сегодня сказали, что на ИБ уже даже тарифы разработали... :D

А еще не пробовали снимать их с клиентов? А там потом какнить и сторнируют :mrgreen:

А на этот случай держу на их карте 0. :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 12:57

15-16 числа обслуживание физлиц переедет с подола в отделение напротив "дворца украины"

Расширяя представительства АО «БАНК АЛЬЯНС», рады сообщить об открытии нового Отделения Банка в г. Киев
Киевское отделение №2 АО «БАНК АЛЬЯНС» находится по адресу: г.. Киев, ул. Большая Васильковская, д. 112 и предлагает весь спектр банковских услуг. В частности, прием вкладов от физических и юридических лиц, открытие и обслуживание текущих счетов, осуществление денежных переводов, валютно-обменные операции, мгновенные оплаты коммунальных платежей и многие другие банковских услуг.
Подробную информацию об услугах Банка и работы Киевского отделения №2 АО «БАНК АЛЬЯНС» можно узнать на сайте (https://bankalliance.ua/branch_network) или позвонив по контактному телефону (044) 224-66-20.
Режим работы отделения: пн-чт 9:00 - 18:00, пт 9:00 - 16:45, без перерыва.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 16:12

  demichh написав:Расширяя представительства АО «БАНК АЛЬЯНС», рады сообщить об открытии нового Отделения Банка в г. Киев, ул. Большая Васильковская, д. 112

На месте почившего "Диаманта"? :D
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 17:16

Думал на место платинума, нужно посмотреть на карте :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 12:23

  demichh написав:Думал на место платинума, нужно посмотреть на карте :)

А что там смотреть, если указан точный адрес: дом №112?
Платинум был в доме №114 :)
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:29

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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:32

В Альянсе всё нормально?
А то у них сегодня ни горячая линия 0800602222, ни телефоны двух разных отделений не отвечают.
Т.е. даже нет гудков - набираешь номер и в ответ тишина.
Звонила с номеров разных телефонов, все молчат.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:56

  lubopytnaya написав:В Альянсе всё нормально?
А то у них сегодня ни горячая линия 0800602222, ни телефоны двух разных отделений не отвечают.
Т.е. даже нет гудков - набираешь номер и в ответ тишина.
Звонила с номеров разных телефонов, все молчат.


Вроде горячая заработала
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:16

  kostya77 написав:
  lubopytnaya написав:В Альянсе всё нормально?
А то у них сегодня ни горячая линия 0800602222, ни телефоны двух разных отделений не отвечают.
Т.е. даже нет гудков - набираешь номер и в ответ тишина.
Звонила с номеров разных телефонов, все молчат.


Вроде горячая заработала

Да, горячка заработала. И отделения тоже уже отвечают.
Сказали, что был технический сбой. Но странно, что технический сбой был и у городских телефонов во всех отделениях, расположенных в трех разных районах Киева.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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