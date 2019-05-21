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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:19
lubopytnaya написав:
Да, горячка заработала. И отделения тоже уже отвечают.
Сказали, что был технический сбой. Но странно, что технический сбой был и у городских телефонов во всех отделениях, расположенных в трех разных районах Киева.
Сбой значит сбой, я им верю. Через неделю заканчивается депозит, не хотелось бы "встрять"
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kostya77
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