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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:19

  lubopytnaya написав:Да, горячка заработала. И отделения тоже уже отвечают.
Сказали, что был технический сбой. Но странно, что технический сбой был и у городских телефонов во всех отделениях, расположенных в трех разных районах Киева.


Сбой значит сбой, я им верю. Через неделю заканчивается депозит, не хотелось бы "встрять" :mrgreen:
kostya77
 
Повідомлень: 750
З нами з: 27.05.14
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