RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:01

  Квесторе_поверніться написав:а на який депо переформляєте якщо не секрет?

Капитал.
Проценты ежемесячно мне не нужны, а если сравнивать "Капитал" по ставке 18,5% и "Ощадний" по ставке 19%, то по "Капиталу" сумма процентов получается выше на 2 с лишним тысячи.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:18

Re: Банк Альянс

Коллеги, а что тут можно использовать кроме грн депозита и карты к нему?
ИБ отправляет бесплатные сэпы?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9425
З нами з: 23.01.13
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:25

  Stringer написав:Коллеги, а что тут можно использовать кроме грн депозита и карты к нему?
ИБ отправляет бесплатные сэпы?

Вже ІБ прикрутили?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28917
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:59

  Квесторе_поверніться написав:Вже ІБ прикрутили?

Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:10

Кстати, ставки вниз на 0,5% по гривневым депозитам
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, maxim2014, Seva, sola і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Львів 1 ... 15, 16, 17
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
161 58215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 19:47
Долярчик
Альфа-Банк 1 ... 7130, 7131, 7132
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71313 8659478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 19:12
Flamingo
ОТП БАНК 1 ... 597, 598, 599
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5987 1381335
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 18:57
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8692)
23.05.2019 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.