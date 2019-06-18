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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:01

  Квесторе_поверніться написав:а на який депо переформляєте якщо не секрет?

Капитал.
Проценты ежемесячно мне не нужны, а если сравнивать "Капитал" по ставке 18,5% и "Ощадний" по ставке 19%, то по "Капиталу" сумма процентов получается выше на 2 с лишним тысячи.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:18

Re: Банк Альянс

Коллеги, а что тут можно использовать кроме грн депозита и карты к нему?
ИБ отправляет бесплатные сэпы?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:25

  Stringer написав:Коллеги, а что тут можно использовать кроме грн депозита и карты к нему?
ИБ отправляет бесплатные сэпы?

Вже ІБ прикрутили?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:59

  Квесторе_поверніться написав:Вже ІБ прикрутили?

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Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:10

Кстати, ставки вниз на 0,5% по гривневым депозитам
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:42

  lubopytnaya написав:Кстати, ставки вниз на 0,5% по гривневым депозитам


Да, жаль.... Зато появился новый срок (450 дней), вроде бы раньше не было.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:03

мда... і Альянс туда же
гривня вниз

якийсь новий драбинковий "ПРОГРЕСИВНИЙ" депозит появився -
15 .. 20% на пів року
+1% щомісяця

валюта (поки що) на місці без змін
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:41

На 15 месяцев был и раньше.И ставка по нему как раз и не изменилась.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:23

Re: Банк Альянс

Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:30

  Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова

А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец :)
Или по ИНН таки пробили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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