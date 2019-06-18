Капитал.
Проценты ежемесячно мне не нужны, а если сравнивать "Капитал" по ставке 18,5% и "Ощадний" по ставке 19%, то по "Капиталу" сумма процентов получается выше на 2 с лишним тысячи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:01
Капитал.
Проценты ежемесячно мне не нужны, а если сравнивать "Капитал" по ставке 18,5% и "Ощадний" по ставке 19%, то по "Капиталу" сумма процентов получается выше на 2 с лишним тысячи.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:18
Re: Банк Альянс
Коллеги, а что тут можно использовать кроме грн депозита и карты к нему?
ИБ отправляет бесплатные сэпы?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:25
Вже ІБ прикрутили?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:10
Кстати, ставки вниз на 0,5% по гривневым депозитам
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 23 тра, 2019 20:42
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:03
мда... і Альянс туда же
гривня вниз
якийсь новий драбинковий "ПРОГРЕСИВНИЙ" депозит появився -
15 .. 20% на пів року
+1% щомісяця
валюта (поки що) на місці без змін
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:41
На 15 месяцев был и раньше.И ставка по нему как раз и не изменилась.
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:23
Re: Банк Альянс
Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:30
А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец
Или по ИНН таки пробили?
... делайте хоть что-нибудь!
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