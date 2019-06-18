Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном. Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые. Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем. Кашель лаврова
А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец Или по ИНН таки пробили?
с какого то сайта рекомендованного нбу. нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18
Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном. Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые. Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем. Кашель лаврова
А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец Или по ИНН таки пробили?
с какого то сайта рекомендованного нбу. нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18