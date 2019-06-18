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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:33

  clientage написав:
  Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова

А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец :)
Или по ИНН таки пробили?

с какого то сайта рекомендованного нбу.
нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:48

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова

А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец :)
Или по ИНН таки пробили?

с какого то сайта рекомендованного нбу.
нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18

:lol: :lol:
http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Sit ... ndacii.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:13

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова

А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец :)
Или по ИНН таки пробили?

с какого то сайта рекомендованного нбу.
нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18



Коллега, вы на всяк случай проверьте - может и действительно с кем-то повязаны да не знаете об этом, так бывает...:)
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:16

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова

А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец :)
Или по ИНН таки пробили?

с какого то сайта рекомендованного нбу.
нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18


У нас этот банк в городе вообще не представлен, вот и хлопот нет и 18% тоже. :mrgreen:
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:00

  Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова

Ну все...хто повязаний з Вами в банки не пущати. :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:17

  бульбик написав:
  Stringer написав:с какого то сайта рекомендованного нбу.
нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18



Коллега, вы на всяк случай проверьте - может и действительно с кем-то повязаны да не знаете об этом, так бывает...:)

Я абсолютно точно знаю, что я повязан деловыми видносинами с собой, яка повязана с публичным диячем, но это как средневековая феодальная формула - вассал моего вассала, не мой вассал. В паре банков этот вопрос возникал, но там были грамотные юристы, либо начальники финмона....
Но даже если бы я был в принципе публичной особой - мне что, заказан путь к банковскому обслуживанию? Ну скажите какие документы вам дать - дам. Нет - давайте оформим на жену... ну ведь полные кашель лаврова
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