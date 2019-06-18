Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном. Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые. Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем. Кашель лаврова
А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец Или по ИНН таки пробили?
с какого то сайта рекомендованного нбу. нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18
Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном. Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые. Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем. Кашель лаврова
А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец Или по ИНН таки пробили?
с какого то сайта рекомендованного нбу. нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18
Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном. Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые. Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем. Кашель лаврова
А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец Или по ИНН таки пробили?
с какого то сайта рекомендованного нбу. нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18
Коллега, вы на всяк случай проверьте - может и действительно с кем-то повязаны да не знаете об этом, так бывает...
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Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном. Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые. Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем. Кашель лаврова
А как они вас вычислили? Скажите, шо просто однофамилец Или по ИНН таки пробили?
с какого то сайта рекомендованного нбу. нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18
У нас этот банк в городе вообще не представлен, вот и хлопот нет и 18% тоже.
Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном. Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые. Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем. Кашель лаврова
Ну все...хто повязаний з Вами в банки не пущати.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Stringer написав:с какого то сайта рекомендованного нбу. нах они мне нужны такие? если такой начальник финмона, то мне в таком банке делать нечего... просто хотел закинуть гривну на 3 месяца под 18
Коллега, вы на всяк случай проверьте - может и действительно с кем-то повязаны да не знаете об этом, так бывает...
Я абсолютно точно знаю, что я повязан деловыми видносинами с собой, яка повязана с публичным диячем, но это как средневековая феодальная формула - вассал моего вассала, не мой вассал. В паре банков этот вопрос возникал, но там были грамотные юристы, либо начальники финмона.... Но даже если бы я был в принципе публичной особой - мне что, заказан путь к банковскому обслуживанию? Ну скажите какие документы вам дать - дам. Нет - давайте оформим на жену... ну ведь полные кашель лаврова